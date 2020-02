Sardine in piazza a Viareggio nel giorno dell’arrivo di Salvini

Domani (22 febbraio) a Viareggio dalle 16 alle 18,30 sarà Alta Marea. Il movimento delle Sardine torna in piazza per riaffermare che “La Toscana non si Lega”.

La manifestazione, in contemporanea con l’arrivo a Viareggio di Matteo Salvini, è stata convocata “per celebrare i valori della democrazia, dell’antifascismo, per dire no ad ogni discriminazione, per combattere razzismo e intolleranza, per il lavoro” e si terrà in piazza Maria Luisa a Viareggio.

Ricco il programma con ospiti del mondo della cultura e della musica. Al programma già presentato, che vedrà la partecipazione di Moni Ovadia (musicista, scrittore, attore), Adelmo Cervi (scrittore), Marco Rovelli (scrittore, musicista), Manolo Strimpelli Nait Orchestra (musicisti), B.K. (musicisti), Miguel Fiorello Lebbiati (associazione Kethane rom e sinti per l’Italia), un rappresentante del movimento Fridays for future, una testimone della Casa delle Donne e Jasmine Cristallo, portavoce delle sardine a livello nazionale, si sono aggiunti il giovane rapper Oh Baro e Giovanni Vannucci, delegato sindacale del supermercato Pam di Viareggio, di cui è stata annunciata la volontà di chiusura da parte della proprietà.

“In questo modo vogliamo – dicono le sardine – sottolineare la nostra scelta di campo dalla parte dei lavoratori, per il lavoro”.

Durante la manifestazione sarà organizzata una raccolta di generi alimentari non deperibili grazie al supporto della Caritas di Viareggio.