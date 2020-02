Elezioni Viareggio, summit del centrodestra per il candidato

Si avvia verso la fase finale la definizione del candidato sindaco per il centrodestra per le amministrative di Viareggio della prossima primavera. Stamani l’incontro tra i vertici di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, con Andrea Recaldin, Massimiliano Simoni e Maurizio Marchetti, ha ribadito la compattezza della coalizione di centrodestra che si prepara a sfidare “una sinistra di nuovo divisa, tra Partito Democratico da una parte e Del Ghingaro dall’altra”.

“Siamo convinti che a breve potremo svelare il nome del candidato sindaco che dovrà farsi carico di far rinascere Viareggio – dichiarano Recaldin, Simoni e Marchetti – Abbiamo affrontato con consapevolezza e determinazione questi mesi dove ogni nome è stato valutato senza pregiudizi e preclusioni di sorta al fine di poter arrivare alla sintesi migliore per il futuro di Viareggio e dei suoi cittadini”.

“La città ha voglia di cambiare; è un sentimento che si percepisce stando proprio in mezzo alla gente – concludono Recaldin, Simoni e Marchetti – abbiamo quindi una grande responsabilità nei confronti dei nostri elettori e vogliamo vincere questa difficile sfida affrontandola nel migliore dei modi. Il clima è positivo e anche tra le forze del centrodestra in campo mai come oggi si respira stima, fiducia e rispetto reciproco. Il centrodestra, quando è unito, può davvero fare la differenza ed essere un punto di riferimento non solo per chi si riconosce nei movimenti politici che lo rappresentano ma anche per quel mondo civico moderato e della società civile che vuole un cambio di passo e dei partner autorevoli e credibili con cui amministrare la città”.