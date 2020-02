Si terrà a breve il congresso nazionale della giovanile del Partito Democratico che condurrà al rinnovo della segreteria nazionale e dell’assemblea dei Giovani Democratici. Il circolo dei Giovani Democratici della Valle del Serchio, che sostiene la candidatura a segretaria nazionale di Caterina Cerroni, vedrà la presenza di ben tre ragazze inserite nella lista delle candidature per la regione Toscana.

Le tre giovani candidate under trenta sono Costanza Forli, Greta Orsi e Chiara Mele.

Costanza Forli, di Vergemoli, si occupa di programmazione e integrazione sociosanitaria, attualmente consigliera del Partito Democratico e capogruppo per due mandati, ha arricchito la sua esperienza ricoprendo il ruolo di vicesegretaria della federazione di Lucca dei Giovani Democratici e, inoltre, ha consolidato la sua formazione politica aggiudicandosi un posto alla scuola di formazione politica promossa dall’ex premier Enrico Letta.

Greta Orsi, di Borgo a Mozzano, si interessa di comunicazione e diritti civili, laureata con 110 e lode in scienze politiche all’Università di Firenze, attuale vicesegretaria del circolo dei Giovani Democratici della Valle del Serchio e segretaria del Partito Democratico comunale di Borgo a Mozzano.

Chiara Mele, di Barga, brillantemente laureata in giurisprudenza con una tesi sui reati informatici è stata vicesegretaria dei Giovani Democratici della Valle del Serchio nella precedente segreteria, per poi entrare a far parte della segreteria del Partito Democratico comunale di Barga.

“Il circolo dei Giovani Democratici della Valle del Serchio sosterrà con forza la candidatura di queste tre ragazze, che uniscono un eccellente livello di preparazione alla capacità di poter assumere dei ruoli di tutto rilevo nel panorama politico. Queste candidature ci rendono orgogliosi sia perché conosciamo personalmente il loro impegno e la loro passione sia perché sono la dimostrazione che nella politica c’è spazio per delle giovani e competenti ragazze che scelgono di mettere a disposizione della comunità le loro capacità e le loro competenze”.