“Saltocchio, località al Manichino: va realizzato un parcheggio a servizio delle case Erp”. Lo dichiara il consigliere Marco Martinelli a margine di un sopralluogo svolto oggi( 24 febbraio) nella zona.

“Su sollecitazione – sottolinea Martinelli – degli abitanti mi sono recato sul posto ed ho potuto direttamente constatare la necessità segnalatami. È incomprensibile – spiega Martinelli – come l’amministrazione abbia dato il via libera a lavori che prevedono la realizzazione di un giardino quando il problema prioritario è risolvere la mancanza di stalli per le auto a servizio delle case di edilizia residenziale pubblica. Prima – attacca Martinelli- si risolva il problema dei posti auto con la realizzazione di un parcheggio e poi si pensi a creare un’area destinata a giardino. Inoltre – prosegue Martinelli – gli abitanti della zona mi hanno fatto notare che il piazzale antistante lo stadio di Saltocchio è stato trasformato in via permanente in una discarica abusiva. È di fondamentale importanza – conclude Martinelli – che l’amministrazione Tambellini elimini il degrado e riprenda in mano il progetto di riqualificazione dell’area che era stato predisposto dalla precedente giunta di centrodestra e poi messo in un cassetto dall’attuale amministrazione di sinistra”.