Coronavirus, Donzelli (FdI): “Poche mascherine per i medici di base, il governo si muova”

I medici di base sono ancora sprovvisti di mascherine e sulla questione interviene il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, chiedendo al governo di intervenire urgentemente per evitare disservizi: “Molti medici di base, che in queste ore difficili la Regione Toscana sta caricando di compiti e responsabilità, risultano oggi sprovvisti di mascherine. Sembra incredibile, ma le aziende sanitarie non hanno provveduto a predisporre in tempo la dotazione. Così come risulta impossibile acquistarle in autonomia, perché le scorte sono esaurite. A causa di una pessima organizzazione si stanno dunque esponendo medici di famiglia e pediatri a rischi prevedibili e più che evitabili nell’emergenza coronavirus. Chiediamo al governo di intervenire urgentemente per evitare disservizi ed ulteriori problemi sanitari“.

“Ancora una volta il sistema sanitario pubblico – sottolinea Donzelli – si appella all’abnegazione e alla capacità di decine di migliaia di operatori nel settore. Compito delle istituzioni è valorizzare queste eccellenze: è inaccettabile che vengano mandate allo sbaraglio in questo modo. Secondo quanto appreso le mascherine che arriveranno nei prossimi giorni negli ambulatori sarebbero quelle chirurgiche, non quelle con il filtro e quindi sono inefficaci per la protezione dai virus. Per di più nei giorni scorsi il sindaco di Firenze Dario Nardella ha promosso un’iniziativa per la ricerca e la donazione di 250 mila mascherine alla Cina. E’ ingiusto e indegno – conclude Donzelli – lasciar operare i medici in queste condizioni”.