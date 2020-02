Barsanti (Cp): “Piano anticorruzione, gravi inadempienze dell’amministrazione”

Il consigliere di opposizione Fabio Barsanti entra nel merito della relazione annuale che l’amministrazione comunale ha il dovere di inviare all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), riscontrando inadempienze e anomalie e presentaun’interrogazione.

“Leggendo la relazione annuale sull’efficacia attuativa del Piano triennale di prevenzione alla corruzione – dichiara Barsanti – emergono elementi non troppo edificanti per l’amministrazione comunale. Innanzitutto viene da chiedersi come sia possibile definire positiva l’attività di attuazione del Ptpc, quando il primo dato che si rileva è un peggioramento del 10,50% rispetto al 2018 in relazione alla mancata conclusione dei procedimenti nei termini. Un evidente segnale di difficoltà gestionali interne e, soprattutto, un danno per la cittadinanza e i soggetti economici di riferimento che necessitano di atti conclusi e consegnati in tempi certi”.

“Dalle risposte fornite dal Comune all’Anac – continua la nota – emergono inadempienze come quella di non aver attivato la procedura per la raccolta delle segnalazioni della società civile riguardo eventuali fatti corruttivi, rimandata inspiegabilmente al 2020; e non meravigliano, di conseguenza, gli inconsistenti numeri riguardanti le richieste di accesso effettuate nel 2019, segno di una debole conoscenza del piano e delle leggi sulla trasparenza. Navigando sul sito del Comune, inoltre, ci si accorge come nella sezione amministrazione trasparente non sia ancora installato l’indicatore delle visite, strumento fondamentale per monitorare il flusso degli accessi”.

“Altre gravi inottemperanze riguardano obblighi tassativi stabiliti per legge – conclude Barsanti – come quello di organizzare annualmente corsi formativi generali sulla corruzione rivolti a tutto il personale, rimasti disattesi. Per questo chiedo all’amministrazione, attraverso un’interrogazione protocollata in questi giorni, di fornire adeguate risposte. E chiedo, infine, se non sia il caso di inserire un consigliere dell’opposizione all’interno del gruppo di lavoro del segretario generale, con lo scopo di stimolare un maggior dinamismo operativo”.