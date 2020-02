Gestione associata del canile di Pontetetto, in Consiglio la convenzione

Convocata per martedì (3 marzo) alle 20,30 la nuova seduta del consiglio comunale di Lucca nel quale, oltre a discutere di raccomandazioni, risposte orali ad interrogazioni e delle modifiche allo statuto del Comune di Lucca, nell’ordine dei lavori ci sarà anche l’approvazione della convenzione per la gestione associata del canile di Pontetetto tra i Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica.

Nella sede di Palazzo Santini saranno discusse anche le mozioni presentate dai consiglieri Minniti (Lega) e Giannini (Pd) per intitolare una pubblica via in memoria di Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini, vittime dell’incidente sul lavoro mentre installavano i lumini per la Santa Croce.



L’appello sarà effettuato entro i trenta minuti successivi all’ora di convocazione.