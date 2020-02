Coronavirus, Del Ghingaro sospende la campagna elettorale

La persona di Torre del Lago risultata positiva al tampone del coronavirus sta meglio e al momento non ha febbre. Riprende e commenta la buona notizia di oggi (28 febbraio) il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, dopo aver parlato direttamente col personale sanitario. A medici, infermieri, operatori e tecnici va, con un video, il ringraziamento del primo cittadino: “Tutto il personale Asl, in queste ore, ha svolto un grande lavoro. La comunità di Viareggio esprime gratitudine e stima per il modo encomiabile in cui è stata affrontata questa emergenza”.

Il caso di coronavirus a Torre del Lago ha richiesto a Del Ghingaro presenza e attenzione: per questo sono state annullate, per il momento, le iniziative di campagna elettorale previste. “Ho deciso di interrompere le attività programmate, di rimandarle alle prossime settimane, e mi auguro che tutte le forze politiche facciano un passo di lato e si concentrino al contrasto di questa emergenza che ritengo corretto affrontare in maniera unitaria“.

Infine Giorgio Del Ghingaro rivolge un pensiero e un augurio di pronta guarigione a tutte le persone ammalate: “In questi giorni abbiamo letto tanto, per lo più di preccupazioni e polemiche, ma abbiamo letto pochi messaggi di vicinanza e solidarietà a chi ha contratto il coronavirus: ecco, voglio sottolineare che tutta la comunità di Viareggio è dalla loro parte”.