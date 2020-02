Coronavirus, Mallegni (FI): “Enrico Rossi il più bravo nella gestione dell’emergenza”

“Enrico Rossi? È stato il più bravo nella gestione dell’allarme coronavirus?“. Ma a dirlo non è un suo compagno di partito o di coalizione, ma il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni.

Mallegni ribadisce che con Rossi “siamo divisi su tutto, dall’economia alla gestione dei rifiuti. E sono anche stato fra i primi ad attaccarlo, ma devo dire che sulla questione del coronavirus è stato il più bravo”.

“L’Italia è aperta, per il lavoro, per il business e per le normali attività – dice Mallegni – Alle prossime elezioni saremo noi a guidare la Regione ma questo non impedisce di dire bravo a Enrico Rossi per la gestione di questo momento delicato. E mi raccomando, niente psicosi e niente mascherine sul volto perché è una cosa da stupidi!“.