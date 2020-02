Sforamenti Pm10, Sinistra italiana: “Vero allarme per la salute”

“C’è una vera emergenza, di livello globale, di cui pochi parlano, ma che è ugualmente impattante nella nostra vita, nel nostro futuro”. L’allusione è tutta alla psicosi, anche mediatica, per il coronavirus. A richiamare l’attenzione sull’ambiente è Alberto Pellicci, coordinatore provinciale di Sinistra italiana. E lo fa a partire dai dati Arpat: “Al 26 febbraio – argomenta – sono stati 26 i giorni in cui il livello di Pm10 è stato superato nella Piana di Lucca: ne mancano 9 per raggiungere il limite annuale. E non siamo ancora a marzo”.

“Le polveri sottili, oramai è noto, sono molto dannose per la salute umana – prosegue Pellicci – in quanto particelle di particolato più piccole, potenzialmente tossiche in quanto più facilmente inalabili nell’apparato respiratorio, mietono ogni anno nel nostro paese migliaia di vittime (45600 morti per esposizione a Pm2.5 nel solo 2016)”.

“Per questo – conclude – occorre riportare la questione al centro del dibattito, affinché tutti gli enti e le istituzioni preposte si attivino con urgenza affinché vengano adottate le procedure atte a ridurre la quantità di polveri sottili presenti nella provincia”.