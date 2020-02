Marcucci sta con Puppa: “È il candidato giusto”

Il senatore Marcucci sostiene Mario Puppa per le prossieme elezioni regionali.

Fonti vicine al senatore riferiscono di un commento alla riunione dem che si è svolta ieri sera all’hotel Guinigi di Lucca a sostegno dell’assessore uscente Marco Remaschi: “Alle prossime elezioni regionali – dice – sosterrò con convinzione Mario Puppa, un candidato già condiviso con un gruppo di importanti sindaci della nostra provincia. Lo farò per il valore della persona e soprattutto per le sue idee: sulle questioni ambientali, sullo sviluppo sostenibile, sulle infrastrutture, sulla sanità”.

“Rispetto ad altre eventuali candidature – dice ancora – quella di Marco Remaschi, è da considerarsi ancora molto incerta. Per essere tale infatti, ha bisogno di una deroga del Partito Democratico regionale, niente affatto scontata. In Toscana peraltro abbiamo bisogno di figure nuove come quella di Puppa, che garantiscano l’impegno per le prossime generazioni”.