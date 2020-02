Vescovi (Lega): “Mallegni plaude a Rossi, noi lo abbiamo denunciato”

Si ravviva la polemica nel centrodestra contro il senatore Massimo Mallegni dopo il plauso, sul tema coronavirus, al governatore Enrico Rossi.

“Sinceramente – afferma il senatore Manuel Vescovi della Lega – ritengo fuori luogo le affermazioni del collega Mallegni di Forza Italia che approva l’operato del presidente Rossi nell’ambito della gestione dell’emergenza determinata, anche in Toscana, dall’insorgere del coronavirus”.

“A testimonianza del fatto – prosegue l’esponente leghista – che non eravamo per nulla soddisfatti di quale sia stato, specialmente nelle prime fasi, l’operato del governatore, non più tardi di lunedì scorso, assieme ad altri sei esponenti del mio partito, ho sottoscritto un esposto, depositato poi alla procura di Firenze, in cui critichiamo apertamente Rossi il quale, invece di occuparsi tempestivamente ed efficacemente di salvaguardare la salute di tutti, ha definito “fascioleghisti” coloro che, sul delicato tema, non la pensavano come lui”.

“Pertanto – precisa il rappresentante del Carroccio – pur rispettando l’opinione di Mallegni, non la condivido minimamente. Una dichiarazione, dunque che mi lascia alquanto perplesso ed auspico che il partito da cui proviene il senatore, prenda le distanze da quanto esternato dal suo rappresentante”.