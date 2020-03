Italia Viva Lucca a Menesini e Tambellini: “Si accelerino i cantieri per la viabilità”

Italia Viva, prime richieste alla politica locale.

Il tema è quello delle infrastrutture e a sollevarlo è il coordinamento provinciale di Lucca: “Matteo Renzi e Italia Viva – si legge nella nota – hanno posto al centro della propria azione politica per i prossimi mesi un piano shock per sbloccare in Italia centinaia e centinai di cantieri di opere pubbliche già finanziate, immobilizzate da intralci burocratici. Per la Provincia di Lucca, Italia Viva chiede al presidente Menesini, che, come sindaco di Capannori pone ancora modifiche al tracciato, di accelerare e completare l’iter burocratico per la partenza dei lavori degli assi viari“.

“Chiede altresì al pèresidente Menesini – prosegue Italia Viva – che ha annunciato più volte negli anni l’inizio dei lavori per il nuovo ponte sul Serchio, se quest’anno sarà quello buono e riuscirà a concretizzare quanto promesso. Per la viabilità della Valle del Serchio e della Garfagnana, Italia Viva sottolinea la pericolosità di alcuni tratti per i quali necessitano interventi urgenti ed una rivisitazione complessiva dei tracciati e del fondo stradale, sia per quanto riguarda la statale sia per la Ludovica ma anche i tratti stradali che collegano il fondovalle con i paesi della Garfagnana e della Media Valle del Serchio. Per il raddoppio della ferrovia Lucca-Firenze gli intralci burocratici frammisti a beghe dei Comuni attraversati stanno allungando i tempi di realizzazione in maniera inaccettabile”.

“Al sindaco di Lucca – prosegue l’elencazione – Italia Viva chiede il completamento urgente dell’asse stradale suburbano da anni non terminato, per congiungere il Brennero, con il nuovo ospedale e San Filippo, collegamento da estendere fino all’area artigianale di Mugnano e al previsto nuovo casello autostradale, su cui pesano i ritardi della Provincia. La Provincia è su tutti questi cantieri parte centrale e interessata ed Italia Viva ne sollecita un ruolo più attivo nello sblocco dei lavori, invitando il presidente Menesini a non confondere gli interessi complessivi della Provincia con quelli esclusivi del Comune di Capannori, che potrebbero far sorgere ipotesi di incompatibilità fra i due ruoli istituzionali”.