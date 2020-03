Primo congresso regionale per il Popolo della Famiglia

Si è tenuto sabato (29 febbraio) il primo congresso regionale del Popolo della Famiglia della Toscana a cui hanno partecipato militanti e referenti provinciali provenienti da tutte le province toscane.

“Il congresso, svoltosi a Prato proprio durante l’emergenza coronavirus – dicono dal movimento – sta a dimostrare come i nostri militanti non si fermino davanti a nessun ostacolo pur di continuare a portare avanti la propria battaglia a difesa della famiglia oramai abbandonata da ogni parte politica e sfruttata solo in campagna elettorale per assicurarsi qualche voto in più. Il prossimo campo di battaglia saranno le regionali che si terranno a maggio, delle quali si è parlato nel corso della giornata e che vedranno il Popolo della Famiglia presente nelle piazze di ogni città toscana per spiegare agli elettori l’importanza di mettere al centro delle politiche regionali la famiglia, unico baluardo a difesa dei più deboli e unico motore capace di far ripartire l’economia di tutta la regione e del paese intero”.

“A conferma di quanto il Popolo della Famiglia sia diventato ormai un punto di riferimento per molte realtà sia politiche che associazionistiche – prosegue la nota – sono intervenuti diversi esponenti di altre organizzazioni per discutere di eventuali percorsi comuni per i prossimi impegni elettorali. Una cosa è certa: il Popolo della Famiglia sarà in prima linea a difendere la vita, la famiglia e le persone con disabilità contro ideologie che sembrano aver perso del tutto il buon senso”.