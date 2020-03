Coronavirus, Galletti (M5S): “Regione si faccia carico dei lavoratori stagionali”

L’effetto psicosi da coronavirus sta colpendo anche la Toscana, con le imprese del turismo che rischiano di entrare in crisi. A sottolineare le criticità di questa situazione è la candidata Cinque stelle alla presidenza della Regione Toscana Irene Galletti.

“Il governo sta lavorando per dare una risposta nelle zone rosse e gialle, ma non basta: il problema riguarda l’intero paese, Toscana compresa – spiega la candidata – Per essere efficaci, le istituzioni devono dividersi i compiti. All’esecutivo toccherà l’onere di dare reale sostegno alle imprese anche oltre le zone più colpite, visto che il turismo e la psicosi non hanno confini geopolitici. La Regione Toscana, dal canto suo, dovrebbe farsi carico dei lavoratori stagionali che, durante i periodi di picco, vanno a rafforzare gli organici dei bar, degli hotel, dei ristoranti e delle cooperative di guide turistiche o degli Ncc. In mancanza di turisti, la bassa stagione rischia di estendersi ben oltre la primavera. Il che significa decine di lavoratori costretti a casa”.

“È a loro – conclude Galletti – che la Regione deve dare una risposta concreta, anche prevedendo una vera e propria cassa integrazione in deroga, come accade in occasione delle grandi crisi industriali, in aggiunta ad altre misure che ci proporranno le categorie economiche , che saranno presto audite dalla commissione di cui sono vicepresidente”.