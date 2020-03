Elezioni a Viareggio, l’appello di Del Ghingaro: “Centrosinistra unito per battere destre e populismi”

Viareggio, prove tecniche di allargamento della coalizione. In un momento delicato per la Regione, fra emergenza coronavirus e rischi per l’economia a base turistica il sindaco uscente, Giorgio Del Ghingaro, apre uno spiraglio per una possibile coalizione forte che unisca l’intero centrosinistra cittadino.

L’obiettivo è anche quello di sostenere la candidatura a governatore di Eugenio Giani. A Viareggio, altrimenti, si rischierebbe di avere due anime diverse che si scontrano per il Comune e che ‘tifano’ per lo stesso candidato in Regione.

“In questi giorni – dice Del Ghingaro – ho cercato di riflettere su quale potesse essere, in questo mondo dove ognuno di noi viene sempre colto di sorpresa, l’azione più corretta per un amministratore che si appresta a candidarsi, per la seconda volta, a sindaco di questa bellissima città. La crisi economica, l’emergenza sanitaria che potrebbe mettere a rischio la stagione turistica, le complessità che oggi esistono per aiutare gli ultimi e chi ha realmente bisogno, sono tutte preoccupazioni che voglio condividere e socializzare”.

“La fase politica che mi ha visto governare Viareggio – spiega il primo cittadino – in questi cinque anni è stata intensa, entusiasmante e produttiva, ma credo che oggi, proprio per quanto detto in precedenza, questa città abbia bisogno di ritrovare un’unità politica che rappresenti una nuova fase e che abbia l’ambizione di rilanciare Viareggio e tutta la Versilia in Toscana. Non ho mai nascosto la mia appartenenza politica. Più volte ho dichiarato la mia passata militanza e l’attuale propensione a seguire il quadro di valori che si riconosce in tutte le forze progressiste e riformiste del centrosinistra. Oggi molti di quei valori sono a rischio: l’avvento di una cultura razzista e xenofoba, il manifestarsi di episodi che discriminano il diverso, il pericolo che si vada a valorizzare le forze negazioniste che hanno visto, anche nella storia di questo territorio, anni bui che tutti noi non vogliamo più che ritornino”.

“Proprio per questo – è l’appello – oggi dobbiamo essere ancora più uniti, per difendere quei valori che tutti riconosciamo nella nostra Costituzione. L’Europa, la cultura, lo sviluppo sostenibile, l’economia circolare, sono alcune delle nuove sfide, in cui tutta la nostra comunità dovrà sentirsi impegnata, non solo nelle prossime elezioni amministrative, ma anche per quelle regionali. Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, dovrà avere il massimo supporto da tutti noi, non solo per le sue capacità, ma anche per la sintesi che questa coalizione ha saputo trovare, sia dal punto di vista programmatico che dalla capacità di riconoscere le proprie sensibilità, marciando uniti verso questa difficile competizione elettorale”.

”È nostra responsabilità – chiarisce – non consegnare Viareggio e la Toscana ai populisti e alle destre. Faccio un appello a tutte le forze di centro sinistra e progressiste, partiti e liste civiche tutte, nessuno escluso, affinché si apra un dialogo per verificare se sia possibile, a Viareggio, costruire una coalizione ampia che si riconosca nei valori e nei programmi alternativi alla destra. Mi rivolgo a tutti, a partire dal Pd, per il ruolo di rappresentanza nella città e tenuto conto che in alcuni passaggi istituzionali ha dato il suo apporto con il voto su provvedimenti importanti, per un dialogo sincero e trasparente portato avanti con pari dignità“.

“La situazione generale – conclude Del Ghingaro – alla luce anche del quadro regionale, in riferimento alle prossime elezioni, impone a tutti un supplemento di riflessione. Sono disponibile e pronto a farla, invitando tutti alla responsabilità, perché il futuro di Viareggio, della Versilia e della Toscana è più importante dei destini personali e degli interessi di tutti noi. La politica è una palestra di vita, senza dubbio la più bella. Di ogni azione, il politico risponde non solo a se stesso, ma a un’intera comunità di persone che rappresenta e che gli dà fiducia e lo sostiene”.