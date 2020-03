Regionali, Menesini: “Con Puppa perché ha a cuore la questione ambientale”

Elezioni regionali, il sindaco di Capannori Luca Menesini conferma di aver sposato la scelta delle candidatura dell’ex sindaco di Careggine e segretario territoriale del Pd, Mario Puppa.

“Come sapete – scrive in una lunga nota su Facebook – la prossima primavera si voterà il nuovo presidente della Toscana e i nuovi consiglieri regionali. In tanti mi state chiedendo perchè sosterrò Mario Puppa, già sindaco di Careggine, per il consiglio regionale. Ci sono molte ragioni, ve le esporrò tutte”.

“Intanto inizio da una: la questione ambientale – dice – Oggi siamo di fronte a una sfida epocale che deve essere ritenuta priorità da tutti coloro che ci rappresentano nelle istituzioni. Non è più tempo di rimandare: ci vogliono persone nuove che portino avanti le nuove battaglie. Non è più tempo, nella politica, per chi non crede nella svolta ‘verde’, per chi vorrebbe le vecchie soluzioni sempre valide. Un ragionamento che vale sia per la questione del cambiamento climatico, sia per la qualità dell’aria, sia per i rifiuti”.

“Facciamo l’esempio – dice Menesini – su un tema che conosciamo bene, ovvero i rifiuti. Nel Pd, molti esponenti di spicco ritengono ancora oggi gli inceneritori e tutte le procedure ad esso collegate soluzioni utili e utilizzabili; io no, io sono fra coloro che guardano avanti con parole chiave come rifiuti zero ed economia circolare. Con me c’è anche Mario Puppa. Per fare un esempio concreto e legato al nostro territorio, Mario Puppa è contrario, senza se e senza ma, al pirogassificatore di Barga. Siamo contrari al pirogassificatore e favorevoli a interventi innovativi legati al riciclo e all’economia circolare. La questione ambientale rappresenta un’opportunità anche per il tessuto produttivo: industria e ambiente devono camminare a braccetto. Il compito nostro è garantire questo, non derubricare l’ambiente a tema di terzo ordine”.

“Scelta la strada dell’ecologia, quindi, il resto viene di conseguenza – commenta Menesini – È fondamentale che la linea no agli inceneritori e sì all’economia circolare diventi maggioranza nel Partito Democratico della Lucchesia e in quello toscano, perché solo da prese di posizione come queste il Pd può tornare credibile agli occhi delle persone e delle nuove generazioni. Questo è solo uno dei motivi, ma lo ritengo molto importante, per cui alle prossime elezioni regionali vi chiederò di dare la vostra preferenza a Mario Puppa” .

“Spiegherò poi tutti i motivi, uno a uno – conclude il sindaco di Capannori e presidente della Provincia – Sono tutti motivi concreti, nell’interesse dei cittadini e per la salvaguardia dei territori”.