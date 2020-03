Verso le regionali: incontro Pd sulla sanità a San Donato

Si parlerà di sanità giovedì (5 marzo) alle 21 al centro sportivo Le Vele di San Donato. Un incontro promosso dai circoli Pd di Sant’Anna e Oltreserchio, con l’obiettivo di individuare le priorità per il territorio in ambito socio-sanitario, a partire da un bilancio di metà mandato dell’amministrazione comunale e di fine mandato dell’amministrazione regionale.

“In questo modo – dicono i segretari dei due circoli, Stefano Tomei e Dante Francesconi – sarà possibile elaborare un documento programmatico che, insieme ad altri temi, che verranno affrontati in altri incontri, costituiranno il contributo del Pd di Lucca alla stesura del programma di governo del centrosinistra per le prossime elezioni regionali, dove il Pd, insieme alle altre forze di centrosinistra, sostiene in modo convinto ed unitario la candidatura a presidente della Regione Toscana di Eugenio Giani“.

Interverranno il consigliere regionale del Pd, Stefano Baccelli, e il consigliere del Comune di Lucca con delega alla sanità Cristina Petretti. Modera la dottoressa Daniela Melchiorre, responsabile sanità del Pd Lucca.

“L’incontro – concludono Tomei e Francesconi – è rivolto agli iscritti e ai simpatizzanti del Pd, ma anche a tutti quei cittadini che vogliono dare il proprio contributo in fatto di idee e proposte su un tema delicato e importante come quello della sanità, nell’ottica di un percorso partecipativo, aperto ed inclusivo che ci porterà, fra qualche settimana, alle elezioni regionali”.