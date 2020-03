Coronavirus ed economia, Torrini e Buchignani: “Comune si attivi contro la crisi”

Anche il tema coronavirus si è affacciato nelle raccomandazioni nel consiglio comunale di questa sera (3 marzo) dalle parole dei consiglieri Enrico Torrini (SiAmo Lucca) e Nicola Buchignani (Fratelli d’Italia). Entrambi hanno sottolineato la preoccupazione per gli effetti sull’economia della situazione di paura per la diffusione del contagio nel nord e nel centro Italia.

Il sindaco ha ricordato, nella risposta ai consiglieri, il tavolo di ieri (2 marzo) con le associazioni di categoria. “Il Comune è impegnato a tutti i livelli per affrontare la situazione – ricorda il sindaco – e abbiamo già intenzione di scrivere a tutti, dall’Anci, alla Regione, al governo, per avere il massimo sostegno possibile”. “Nessuno – ha commentato il primo cittadino – deve minimizzare la situazione, però non si deve neanche moltiplicare l’effetto panico e l’effetto paura che si è diffuso in maniera smodata e ingiustificata”.