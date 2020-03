Coronavirus, Montemagni (Lega): “Si intervenga a sostegno delle guide turistiche di Lucca”

Gli effetti collaterali del propagarsi del Coronavirus anche in Toscana si stanno ripercuotendo pesantemente sul turismo, in particolare sulle guide che operano a Lucca, costrette a subire una drastica riduzione del lavoro. Sulla questione interviene la capogruppo in Consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni, appellandosi alla Regione e alle Istituzioni, affinché metta in atto misure a sostegno di tale settore: “Gli effetti collaterali del Coronavirus stanno ripercuotendo pesantemente su chi vive, ad esempio, di turismo. Ci riferiamo, in particolare – dichiara Montemagni – alle tante, qualificate e professionali guide turistiche che operano a Lucca, le quali hanno dovuto subire una drastica riduzione del lavoro, con picchi di oltre il 90 per cento.”

“Una situazione gravissima – precisa l’esponente leghista – che sta coinvolgendo direttamente circa un migliaio di famiglie residenti in lucchesia. Guidare i turisti a visitare le splendide località lucchesi – sottolinea Montemagni – è la loro unica fonte di reddito e quindi questo notevole ridimensionamento nella normale attività, comporterà delle pesanti perdite economiche per questi lavoratori. Pertanto conclude la rappresentante del Carroccio è fondamentale che tutte le Istituzioni, ovviamente Regione compresa, si attivino per sostenere adeguatamente e nel suo complesso anche questo comparto che, come ben evidenziato dagli operatori di Lucca, rischia di subire, purtroppo, un pesante tracollo”.