Fratelli d’Italia: “Alleanza a Viareggio non in discussione, ma la Lega faccia presto”

“A Viareggio, così come per la tornata elettorale regionale, Fratelli d’Italia non ha alcuna intenzione di mettere in discussione l’alleanza del centrodestra, a cui Fdi è rimasta sempre coerente e fedele”. Lo dice Paolo Marcheschi, commissario di Fratelli d’Italia per la provincia di Lucca.

“Riconosciamo che la decisione di indicare i candidati, sia per la città di Viareggio che per la Regione Toscana, spetti alla Lega – dice Marcheschi – per questo che, con molta pazienza soprattutto per le regionali, stiamo aspettando quel candidato che ancora tarda ad arrivare. Fratelli d’Italia per il capoluogo versiliese ha validi candidati da sottoporre al vaglio degli alleati. Per Viareggio, così per la Toscana, come abbiamo già ribadito più volte, la nostra priorità è quella di candidare una figura politica, già preparata e pronta ad ammnistrare enti importanti”.

“Per Viareggio – ricorda Marcheschi – abbiamo proposto un candidato conosciuto come Massimiliano Simoni, di comprovata esperienza amministrativa, politica e imprenditoriale, già responsabile nazionale del dipartimento spettacolo ed eventi. Viareggio è una città di 62mila abitanti e non può permettersi candidati inesperti alle prima esperienza politico-amministrativa. Se la Lega e gli alleati preferiscono un civico ad un politico, siamo pronti ad avanzare proposte da condividere”.

“Non esprimiamo giudizi sulla candidatura di Barbara Paci, nota gallerista ed esperta d’arte – conclude la nota – ma se è un’indicazione definitiva da parte della Lega diventa, nei fatti, un candidato in quota Lega. Stavolta non possiamo sbagliare, siamo certi che con un candidato condiviso e forte andremo al ballottaggio e quindi la scelta della figura del candidato non deve dividere, ma unire”.