Panchieri (Pd): “Sconcerta lo scontro a Lucca sulle candidature al Consiglio regionale”

Scontro sui candidati lucchesi al consiglio regionale, monta la polemica. Roberto Panchieri, segretario del circolo centro storico del Pd invita ad abbassare i toni e a coinvolgere la base.

“Mi permetto di evidenziare lo sconcerto e l’amarezza di molti iscritti ed elettori del Pd nell’assistere sulla carta stampata ad uno scontro surreale sulle candidature locali alle prossime elezioni regionali. Una cordata di dieci Sindaci, tra cui il presidente della Provincia, impegnati a sostenere l’uno, una cordata di sei Sindaci impegnata a sostenere l’altro. Poiché ciò avviene in assenza di un confronto di merito nei Circoli, la sensazione netta è che intorno alle sorti delle candidature si giochi una partita per determinare futuri equilibri di potere”.

“Una vera follia – afferma -, tanto più in tempi drammatici come questi. Mi permetto di ricordare che i sindaci sono in primo luogo espressione delle loro comunità e che, pertanto, devono interpretare con equilibrio e saggezza la loro dimensione partitica. Questa vicenda dimostra che si è già andati molto oltre, e che così operando più che di amministratori e dirigenti politici si finirà per apparire come una pura e semplice incarnazione del Partito dei Cacicchi”.