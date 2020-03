Bidelle licenziate, Montemagni: “La Regione non si dimentichi di loro”

“Non hanno manifestato a Firenze per motivi precauzionali visto il propagarsi del Coronavirus ma non per questo, istituzioni come il Ministero del lavoro e la stessa Regione, non devono occuparsi di circa 4mila lavoratori (principalmente donne) che in tutta Italia dal primo marzo sono senza lavoro”.

Così Elisa Montemagni, capogruppo regionale della Lega, dopo la notizia dei licenziamenti del personale Ata in tutta la Toscana, di cui 50 solo a Lucca.

“Stiamo parlando – prosegue il consigliere – degli addetti alle pulizie delle scuole che, a seguito dell’esclusione dal processo d’internalizzazione dei predetti servizi nelle scuole, sono, come detto, da alcuni giorni, disoccupati”.

“Tra l’altro – precisa l’esponente leghista – pare che tutto ciò sia avvenuto nel completo disinteresse del governo nazionale e del Miur, senza dimenticare anche la scarsa propensione al dialogo delle stesse imprese. Riteniamo, a questo punto che pure la Regione non possa tralasciare la delicata questione e quindi ci auguriamo che possa essere aperto un tavolo per risolvere questa palese criticità”.

“Una vertenza – conclude la rappresentante del Carroccio – che non deve passare, quindi, sotto un colpevole silenzio, perché in ballo c’è il futuro di moltissimi lavoratori, oltre che quello delle loro famiglie.”