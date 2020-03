Coronavirus, Fratelli d’Italia: “Giù le tasse per il turismo”

Settore del turismo in picchiata a causa dell’emergenza coronavirus e, per far fronte a tale difficoltà, anche il Dipartimento nazionale del Turismo di Fratelli d’Italia propone alcune soluzioni.

“Cancellazione della tassa di soggiorno per tutto il 2020 – chiedono in una nota il responsabile nazionale del turismo di Fratelli d’Italia, Gianluca Caramanna e l’onorevole Riccardo Zucconi, presidente del partoto in commissione turismo – o sua rimodulazione riconoscendo un aggio agli albergatori di almeno il 10 per cento, per consentire, in questo momento di forte crisi, di fornire cash flow a sostegno della azienda; cassa integrazione per l’intero comparto di sei mesi (anche per le aziende con meno di 6 dipendenti); cancellazione dell’Imu per le attività turistico-ricettive sia alberghiere che extralberghiere di tipo imprenditoriale; contributi figurativi per sei mesi per tutti i dipendenti del settore turistico ricettivo”

“Sono queste – conclude la nota – le proposte che come responsabili del Dipartimento nazionale Turismo di Fratelli d’Italia abbiamo inviato ai vertici del nostro partito, per supportare il settore turistico-alberghiero in forte crisi a causa delle conseguenze della diffusione del Coronavirus, chiedendo che tali proposte siano portate al tavolo comune del centrodestra”.