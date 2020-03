Misure per prevenire contagio, Del Ghingaro: “Insieme ce la faremo, sono ottimista”

Misure di contrasto alla diffusione del #coronavirus #covid19 - attività didattica sospesa nelle scuole fino al 15 marzo - eventi sospesi fino al 3 aprile In attesa degli interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, evitiamo il sovraffollamento degli ospedali per non mettere a rischio la nostra salute. La nostra Comunità è forte: tutti insieme supereremo anche questa