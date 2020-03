L’opposizione: “Emergenza Covid-19, si annullino tutti i tributi 2020”

“Emergenza economica Coronavirus, non basta il rinvio delle cartelle. Vanno azzerate le tasse locali per il 2020 per le famiglie e le imprese. A prescindere dalla disponibilità dei soldi che possiede in cassa. E comunque, nel nostro caso, il Comune ne ha”. Vanno giù duro i consiglieri comunali di opposizione Serena Borselli, Cristina Consani, Simona Testaferrata, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Remo Santini e Enrico Torrini.

“Come abbiamo già evidenziato fin da subito – spiegano i consiglieri di opposizione – l’amministrazione Tambellini con la vendita di Gesam Gas e luce incasserà oltre 16 milioni di euro. Questi soldi devono servire per fronteggiare l’emergenza economica creata dal Coronavirus”.

Per i consiglieri occorre un piano straordinario che affronti questa emergenza ed aiuti i titolari delle attività e i loro dipendenti.

“Lo scaglionamento nel tempo di Tari e Cosap annunciato dal sindaco è insufficiente – proseguono gli esponenti della lista civica SìAmoLucca e dei partiti di centrodestra – serve l’azzeramento, perché posticipare la tassa dei rifiuti e la Cosap significa solo spostare il problema, cosa che non aiuta il titolare di un’attività che si ritroverà poi con un cumulo di tasse da pagare. Inoltre l’amministrazione deve prevedere l’azzeramento dell’Imu per gli immobili che sono concessi in affitto alle attività commerciali, in modo da consentire di conseguenza ai titolari di attività di richiedere al proprietario uno sconto sul canone d’affitto. E’ poi importante – proseguono – che l’amministrazione Tambellini avvii una campagna comunicativa a livello internazionale per evidenziare la sicurezza e la qualità della nostra offerta turistica. Infine – concludono gli esponenti dell’opposizione – Tambellini si faccia portavoce delle richieste dei titolari di attività e solleciti il Governo centrale a varare una misura che preveda la cassa integrazione estesa a tutti i settori, dal commercio, al turismo fino al terzo settore e all’agricoltura”.