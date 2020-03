Montemagni (Lega): “Le mascherine siano obbligatorie anche al centro prelievi”

Operatori sanitari al centro prelievo di Campo di Marte senza obbligo di mascherina. Dopo la preoccupazione espressa dallo stesso personale Asl, interviene sull’argomento Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega: “Riteniamo che possa essere pienamente fondata la forte preoccupazione espressa dagli infermieri che lavorano alla cittadella sanitaria del Campo di Marte a Lucca e temiamo che tale problematica possa investire anche altri loro colleghi in servizio nei diversi ospedali della stessa provincia”.

“Gli operatori addetti al prelievo del sangue – prosegue Montemagni – fanno, infatti, presente che non hanno a disposizione le mascherine protettive ed anche se la direttiva non ne impone l’utilizzo, è chiaro che ci sia qualche perplessità da parte di chi, ovviamente, non può svolgere il proprio compito in modo adeguato, rimanendo, ad esempio, secondo le disposizioni, ad almeno un metro di distanza dalla persona che si sottopone all’analisi”.

“Oltretutto – precisa Montemagni – gli infermieri segnalano che nella stessa stanza, solitamente ci sono almeno quattro persone, le quali si alternano per l’intera giornata e quindi sarebbe comunque opportuno poter indossare le citate mascherine, magari quelle con la valvola per una maggiore sicurezza per gli stessi operatori e per quei cittadini che si presentano quotidianamente nella struttura lucchese”.

“A nostro avviso – conclude la rappresentante della Lega – quindi sarebbe opportuno dotare tempestivamente questi lavoratori di idonee protezioni, rendendone, pertanto, obbligatorio l’utilizzo”.