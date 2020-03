Colucci: “Emergenza virus, giù le imposte e i tributi”

“Di fronte alla emergenza che stiamo vivendo gli enti locali della nostra Provincia devono fare rapidamente la loro parte”. Lo dice Francesco Colucci, esponente dei riformisti per Italia Viva.

“Il sindaco di Lucca e quello di Viareggio, hanno già annunciato tempestivi interventi economici, che potranno anche essere migliorati in sede di approvazione consiliare”, prosegue.

“La Provincia il Comune di Capannori e gli altri Comuni della zona – aggiunge – debbono anche loro intervenire per la riduzione di imposte, tasse e addizionali locali e sospendere i pagamenti delle stesse per tutto il 2020, per non generare cittadini di serie A e B”

“I Riformisti Toscani di Italia Viva chiedono rapidità ma anche la maggiore uniformità possibile sui provvedimenti di emergenza per aiutare in maniera uguale le categorie economiche e le famiglie – va avanti -. Per il settore del commercio e del turismo fra i più colpiti anche per la cancellazione di tutte le più importanti manifestazioni, occorre che gli enti locali predispongano immediate iniziative specifiche per garantire la liquidità aziendale e il pagamento di dipendenti e fornitori”.

“Per le tutte le scuole – aggiunge – chiediamo una riduzione drastica delle rette per gli asili nido e un recupero degli abbonamenti pagati per i trasporti scolastici non potuti utilizzare, oltre ai già chiesti contributi alle famiglie per i disagi causate dalla loro chiusura”.