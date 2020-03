Annullata la seduta del consiglio comunale di Lucca

Evitare assembramenti e uscire di casa solo quando strettamente necessario. Il consiglio comunale di Lucca dà il buon esempio per contenere il contagio da coronavirus: è stato infatti deciso di rinviare a data da destinarsi la seduta che era in programma per domani pomeriggio (10 marzo) alle 17,30.

Così è stato deciso in accordo con la conferenza dei capigruppo. Si stanno inoltre annullando anche le sedute delle commissioni che erano in programma nei prossimi giorni.