Emergenza virus, l’opposizione chiede incontro urgente al prefetto

“Coronavirus, abbiamo avanzato la richiesta di un incontro urgente al prefetto”. Lo annunciano i capigruppo di opposizione Marco Martinelli e Remo Santini, che hanno formalizzato la domanda questa mattina (9 marzo) recandosi a Palazzo Ducale.

“Riceviamo ogni giorno segnalazioni di cittadini fortemente preoccupati per la gestione dell’emergenza a Lucca e per la situazione dell’ospedale San Luca, dal quale i sindacati degli operatori sanitari fanno arrivare notizie di saturazione della struttura – spiegano Martinelli e Santini -. Al prefetto vogliamo quindi illustrare le precise richieste elaborate dopo l’ascolto di chi ogni giorno si dedica alla cura delle persone. Inoltre è nostro preciso dovere farci portavoce anche delle numerose sollecitazioni che ci sono pervenute dal mondo del lavoro ed in particolare da chi deve fronteggiare la preoccupante e difficile situazione economica che il Coronavirus sta creando anche sul nostro territorio” . Martinelli e Santini sottolineano di non voler fare allarmismo. “Ma riteniamo fondamentale avere un quadro preciso della situazione – concludono – così come ci impone il senso di responsabilità istituzionale”.