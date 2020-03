Coronavirus, Recaldin (Lega): “Necessario far fronte comune”

Invito alla responsabilità anche da parte di Andrea Recaldin, commissario provinciale della Lega di Lucca che invita i politici a non cercare visibilità in un momento come questo: “Stiamo attraversando una grave emergenza sanitaria: chi riveste incarichi pubblici deve dare per primo l’esempio ed essere un punto di riferimento per tutti i cittadini. Prese di posizione sensazionalistiche, solo per cercare visibilità, non sono atteggiamenti responsabili ma da irresponsabili della politica”, scrive in una nota.

“Matteo Salvini – conclude Recaldin – ha dimostrato ancora una volta lungimiranza e buon senso, comportandosi pienamente da uomo delle istituzioni. Per fronteggiare questa epidemia dobbiamo essere uniti, al di là degli schieramenti politici e far fronte comune per affrontare le difficoltà. Chi lancia messaggi fuorvianti giocando sulla pelle dei cittadini non fa parte del nostro modo di vivere e fare politica. Chiediamo con forza che il governo si impegni concretamente non solo a salvaguardare la salute degli italiani ma anche ad aiutare le imprese, le famiglie e le attività commerciali una volta che l’emergenza sanitaria sarà superata”.