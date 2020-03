Emergenza Covid-19, Montemagni: “Importante donare il sangue”

“Mi unisco volentieri all’accorato appello di molti sanitari che invitano le persone a donare il sangue”. Così Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega, che commenta: “Un’azione altruistica, da me compiuta da anni, ancora più importante in questo momento di vera e diffusa emergenza che sta, purtroppo, vivendo il nostro Paese”.

“Stamattina – precisa l’esponente leghista – mi sono recata all’ospedale Versilia ed ho dovuto, ahimè, constatare che i donatori erano davvero troppo pochi rispetto alle gravi e reali esigenze del momento”.

“Pertanto – precisa Montemagni – invito caldamente tutte le persone in buona salute ad andare nelle strutture sanitarie vicine alle proprie abitazioni per dare il loro diretto contributo che, mai come in questo difficile momento, potrebbe essere fondamentale per salvare una vita umana”.

“Penso – conclude la rappresentante del Carroccio – che noi politici dobbiamo essere i primi a dare il buon esempio, stimolando tutti i cittadini a fare, tempestivamente, un gesto che può significare davvero molto per chi è malato”.