Coronavirus, Montemagni (Lega): “Garantire sicurezza ai lavoratori di Ctt nord”

I lavoratori della Ctt nord vista l’emergenza sanitaria nel nostro Paese, devono operare nella massima sicurezza. Lo afferma la capogruppo in Consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni: “Concordiamo pienamente con le preoccupazioni espresse dalla segreteria provinciale lucchese dell’Ugl – afferma – in merito alla stringente necessità di garantire la massima sicurezza ai lavoratori della Ctt Nord, prevenendo ogni possibile ipotesi di contagio”.

“Da qui al 25 marzo – prosegue la consigliera – sono operativi solamente i servizi essenziali e tra questi anche ovviamente il trasporto pubblico urbano ed extraurbano; proprio per tale motivo, anche per ridurre ogni capibile forma di panico fra i dipendenti, è doveroso che l’azienda si attenga scrupolosamente alle disposizioni vigenti, senza dimenticare il fatto che la palese e drastica riduzione dei passeggeri, obbliga, in questo caso, la Regione, a rimodulare il servizio, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle corse ed anche per ottimizzare i costi”.

“Alcuni mezzi – precisa l’esponente leghista – potrebbero, infatti, non essere idonei anche a fronte delle ultime disposizioni e quindi occorre attenzionare e risolvere qualsiasi tipo di problematica, prevedendo anche mirati controlli sui mezzi, ancor di più in quelli che provengono da altre province. Auspichiamo, altresì – sottolinea Montemagni – che prevalga il buonsenso pure tra gli utenti, chiamati a rispettare tutte le regole previste dall’ultima ordinanza. Insomma – conclude la rappresentante del Carroccio – dobbiamo tassativamente evitare che chi lavora sui mezzi pubblici venga contagiato per scongiurare, altresì, che pure i familiari degli autisti ed operatori del settore in genere, possano essere vittime del Coronavirus“.