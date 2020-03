Coronavirus, Simoni (Fdi): “Necessario sospendere tutte le attività elettorali”

Anche Massimiliano Simoni di Fratelli d’Italia invita tutti a seguire le regole e restare a casa per contrastare l’emergenza coronavirus: “In questo momento così delicato per tutta la nazione – dice – dobbiamo tutti, nella maniera più assoluta, attenerci ai protocolli e alle direttive che ci vengono fornite dalle autorità competenti”.

“Comunicati (siano essi a mezzo stampa, social o web), video-messaggi, catene Whatsapp, liste broadcast non servono assolutamente a niente, anzi, distolgono l’attenzione dal vero problema, che è quello di osservare le regole e di stare a casa – continua – Usiamo le chat solo per comunicazioni importanti e veritiere, altrimenti non hanno alcun senso”.

“Come portavoce del partito a Viareggio – dice -,invito tutti a stare nelle proprie abitazioni, rispettosi delle misure di sicurezza per la tutela della nostra salute e quella degli altri: sospendiamo quindi fino a data da destinarsi qualsiasi attività politica sul territorio, limitandoci a comunicati stampa strettamente connessi alla tutela del cittadino”.

“Con una pandemia in corso, non possiamo né dobbiamo pensare a chi sarà il candidato che sfiderà Giorgio Del Ghingaro alle elezioni amministrative o Eugenio Giani alle regionali, sarebbe davvero un insulto al cittadino: pensiamo invece – conclude – a promuovere ogni iniziativa atta alla tutela dello stesso, sia in senso del benessere fisico che di quello economico”.