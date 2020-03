Cambiamo! con Toti: “Vicini agli operatori sanitari”

Il comitato provinciale di Lucca di Cambiamo! con Toti interviene sull’emergenza sanitaria: “In questo momento di emergenza sanitaria – dice il coordinatore Simone Simonini – Cambiamo! vuole ringraziare di cuore tutti i medici, infermieri, operatori sanitari e di volontariato, che stanno lavorando senza sosta per garantire sicurezza e cure adeguate a tutti i cittadini bisognosi. Non possiamo far altro che stringerci intorno a loro, in virtù del ruolo delicato che li espone maggiormente a rischi sul Covid-19″.

“Il nostro – prosegue vuole essere un semplice messaggio di vicinanza e di ringraziamento per il prezioso lavoro svolto. Vogliamo inoltre rivolgere, laddove ce ne fosse bisogno, un appello alla popolazione, affinché segua tutte le disposizioni governative e comunali, ringraziando i molti sindaci impegnati costantemente su questa emergenza. Con l’aiuto di tutti, torneremo presto alle nostre abitudini, per il momento cerchiamo di limitare al necessario gli spostamenti”.