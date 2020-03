Coronavirus, opposizione: “L’amministrazione Tambellini rifiuta la nostra collaborazione”

“Emergenza coronavirus: l’amministrazione Tambellini chiude alla collaborazione offerta dall’opposizione”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di lista civica e partiti di centrodestra.

“È paradossale che anche in un momento così delicato e complesso la sinistra alzi barriere ideologiche invece di guardare all’interesse generale della comunità di Lucca – spiegano i consiglieri -. Siamo stupiti e amareggiati. Da settimane abbiamo dato la nostra disponibilità a far parte della cabina di regia dell’amministrazione per organizzare al meglio le iniziative necessarie al difficile momento che la cittadinanza sta vivendo – spiegano i consiglieri – con un nostro rappresentante che ha una specifica professionalità in merito, il collega e dottore Alessandro Di Vito. Ebbene ieri l’amministrazione Tambellini come risposta alla nostra disponibilità ha fatto sapere che è aperta solo a comunicare gli aggiornamenti ad un nostro rappresentante ogni due/tre giorni”.

“È una presa in giro – proseguono i consiglieri di opposizione – che non accettiamo e che dimostra come anche di fronte ad un’emergenza sanitaria, questa giunta vuole anteporre interessi politici, rifiutando le competenze e preferendo le nomine partitiche. Tra l’altro con l’assoluta mancanza di rispetto verso chi rappresenta il 50 per cento della popolazione di Lucca. Ma noi continueremo comunque a fare la nostra parte, ascoltando e recependo le segnalazioni che ci giungono sia dai semplici cittadini, sia da chi è impegnato ogni giorno in prima linea negli ospedali sia dai titolari di attività e lavoratori”.

“Questo lavoro – proseguono i consiglieri – ci ha portato a produrre proposte concrete che abbiamo sottoposto anche all’attenzione del prefetto quali: la riattivazione immediata di tutta la palazzina ‘O’ del Campo di Marte (unica struttura che può essere considerata un’unità di alto isolamento’ dove il paziente può essere collocato per la sicurezza di tutti e visto che la rianimazione dell’ospedale San Luca si sta avviando verso la fase di saturazione) oltre che la cancellazione di alcune imposte locali per il 2020 quali la Cosap, Tari e Imu per gli immobili che sono concessi in affitto alle attività commerciali, utilizzando i 16 milioni incassati dal Comune per la vendita di Gesam Gas e Luce”.

“Ribadiamo – concludono i consiglieri di centrodestra – l’appello a Tambellini quale presidente della conferenza”.