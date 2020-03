Galletti (M5S): “Subito lo smart working per i dipendenti del consiglio regionale”

“Il consiglio regionale, seconda istituzione più importante della Toscana, in questo momento di emergenza è immobile. Completamente bloccato. E il motivo è che, prima di essere chiuso per sanificazione tre giorni fa, nessuno ha pensato di attivare lo smart working per i dipendenti che sono dunque costretti alle ferie forzate”.

Così Irene Galletti, candidata presidente della Regione Toscana per il Movimento 5 stelle.

“Evidentemente il presidente Eugenio Giani è distratto da altri pensieri e altre priorità e il ruolo di vertice dell’assemblea legislativa toscana comincia a stargli stretto, ma fino a prova contraria per ora è ancora lui a guidare il consiglio regionale. Lo invito dunque ad attivarsi al più presto, anche perché, tra qualche giorno, noi consiglieri potremmo dover esaminare i provvedimenti regionali integrativi di quelli nazionali a sostegno delle imprese e dei lavoratori e abbiamo bisogno di una struttura pienamente funzionante”.