Marchetti (FI): “Procedure anticontagio anche ai centri per l’impiego”

Timore per i dipendenti dei centri per l’impiego. A farsene carico è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Maurizio Marchetti dopo il messaggio pervenuto dalla madre di una dipendente.

“Io prendo in carico la paura di questa mamma per la propria figliola che lavora nel centro impiego di San Vito e la segnalo. Bisogna fare in modo che anche nei centri impiego si proceda a sanificazione degli ambienti – chiede Marchetti – e poi a un rientro con stretto rispetto delle procedure, ingressi uno alla volta, distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto mascherine e guanti”.

“Le farmacie – suggerisce Marchetti – hanno installato delle barriere protettive in plexiglass che fanno la funzione dei vetri di sportello, ma provvisori. Ritengo che un simile dispositivo possa e debba, in questa fase, essere adottato presso ogni tipologia di ufficio che fa front office“.