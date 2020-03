Quartini (M5S): “Lasciati senza protezione gli operatori del soccorso extraospedaliero”

Andrea Quartini, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, lancia l’allarme per gli operatori del soccorso extraospedaliero.

“A dieci giorni dall’inizio dell’emergenza coronavirus – dice – ci risulta che ancora oggi avviene che gli operatori del soccorso extraospedaliero in Toscana sono costretti a lavorare senza mascherine né protezioni, con il risultato che sempre più medici e sanitari si stanno ammalano o corrono il rischio di ammalarsi. Una situazione inaccettabile che dovrebbe rappresentare la priorità assoluta per l’assessore regionale Stefania Saccardi e per i coordinatori delle macro Asl, il cui primo dovere è garantire al personale di lavorare nella massima sicurezza. Per ora però si sono limitati ai proclami e alle rassicurazioni senza alcun tipo di intervento concreto”.

“Il personale è stremato e minaccia di interrompere il servizio – aggiunge Quartini – La Regione non può ignorare questo grido d’allarme e ha il dovere di prendere provvedimenti. Se il problema sono i soldi, noi siamo pronti a fare, nel nostro piccolo, la nostra parte: abbiamo messo da parte 85mila euro e abbiamo deciso di donarli alla Regione proprio per acquistare i dispositivi di sicurezza. Intanto utilizziamo quelli. Ma, per carità, facciamo presto”.

“Oggi a mezzogiorno gli italiani si affacceranno ai balconi per far partire un lungo applauso all’indirizzo dei medici in prima linea contro il coronavirus – conclude Quartini – Sarebbe ipocrita se un’istituzione come la Regione Toscana continuasse a mandare molti di loro allo sbaraglio, senza dispositivi di sicurezza”.