Negozi chiusi, Martinelli e Testaferrata: “Sia garantita la sicurezza”

“Negozi chiusi in questi giorni di grande emergenza: sia massima l’attenzione da parte di tutti a tutela della sicurezza”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata.

“Raccogliamo l’appello lanciato da Confcommercio – aggiungono – e chiediamo al sindaco Tambellini di invitare la cittadinanza affinché collabori con le forze dell’ordine a tutela della sicurezza delle attività commerciali che in questi giorni vista l’emergenza coronavirus rimangono con le serrande abbassate al fine di tutelare la salute dei lavoratori dei propri clienti e di tutta la cittadinanza”.

“È importante – proseguono Martinelli e Testaferrata – che i cittadini costretti a rimanere nelle proprie case collaborino fattivamente con le forze dell’ordine, a cui va il nostro plauso per il grande sforzo messo in campo. I cittadini segnalino situazioni sospette che possono verificarsi nelle attività in prossimità delle proprie abitazioni”.

“Ci auguriamo – concludono i consiglieri – che Tambellini faccia subito suo il nostro appello e inviti la cittadinanza alla massima collaborazione”.