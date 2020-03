Bartolomei (Lega): “Massima disponibilità e collaborazione”

Questa mattina (16 marzo) c’è stato un incontro tra il sindaco di Capannori Luca Menesini e il capogruppo in consiglio comunale della Lega Salvadore Bartolomei per fare il punto della situazione coronavirus nel territorio. Il consigliere dell’opposizione ha assicurato la sua massima disponibilità per far fronte all’emergenza.

“Questa mattina – afferma Bartolomei -. ho avuto un colloquio telefonico con il sindaco. Dopo un breve scambio di opinioni e informazioni gli ho rinnovato la nostra massima disponibilità al confronto e al dialogo. Adesso si entra nella fase critica, i prossimi giorni saranno forse i più difficili. E la nostra comunità ha il dovere di stringersi e affrontarli insieme. Politica compresa. Perché questo è il momento dell’emergenza e la cosa più importante è la salute dei capannoresi. Poi (speriamo presto) verrà il tempo delle proposte a sostegno delle famiglie e delle fasce produttive maggiormente colpite. I nostri consiglieri Benigni, Caruso, Pellegrini, Spadaro e Zappia sono già a lavoro. E allora credo, torneremo a litigare. E lo faremo ancora più forte e con grande piacere. Perché vorrà dire che questa fase sarà finita