Montemagni (Lega): “Poste, va garantita sicurezza dei lavoratori”

“I servizi postali sono, giustamente, considerati essenziali e quindi i vari uffici della lucchesia devono rimanere aperti al pubblico, ma è doveroso che i dipendenti siano messi in condizione di poter lavorare in sicurezza”. Lo afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega.

“Non è ammissibile, infatti – prosegue il consigliere – che, come pare, ad oggi i lavoratori non abbiano a disposizione mascherine, guanti e gel igienizzante“.

“Dopo il primo caso positivo a Lammari – precisa l’esponente leghista – anche se non si doveva attendere ciò per intervenire, ci auguriamo, dunque, che l’azienda postale si attivi in tutti le strutture di Lucca e provincia per far svolgere adeguatamente la naturale funzione di pubblico servizio ai tanti operatori tuttora impiegati”.

“A tal proposito – conclude la rappresentante del Carroccio – invito la Regione a fare pressioni su Poste Italiane, affinchè i dipendenti possano, come detto, agire salvaguardando la propria e l’altrui salute, evitando, poi, com’è successo in molte piccole località della Toscana che, da un giorno all’altro, vengano chiusi gli sportelli, privando i cittadini, principalmente quelli anziani, di un spesso fondamentale supporto”.