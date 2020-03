Coronavirus, il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti intervistato dalla Bbc

Come affronta l’emergenza coronavirus in un piccolo comune toscano come Pescaglia, quello che fa il sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale ma anche come cittadino italiano nella vita durante questa crisi.

Sono questi, in sintesi, i temi di cui il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, intervistato dal giornalista Mike Johnson, ha parlato oggi (17 marzo) a Bbc World Service, emittente radio in lingua inglese che trasmette in tutto il mondo. Oltre al sindaco è stata intervistata Ilaria Del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo.

L’emittente inglese sta prestando una particolare attenzione alle questioni legate all’emergenza del Covid-19 non solo nelle più grandi realtà ma anche in quelle più lontane dalle cronache nazionali.

Ecco quindi che, grazie anche alla rete dei contatti dell’Associazione Lucchesi nel Mondo che con Pescaglia ha un legame particolare visto che è proprietaria del Museo Pucciniano di Celle dei Puccini, è nata l’idea di intervistare il sindaco Andrea Bonfanti e la presidente Ilaria Del Bianco.

L’intervista andrà in onda domani.