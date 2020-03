Coronavirus, da Recaldin (Lega) solidarietà al sindaco Tambellini

Molti i messaggi di vicinanza al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, ricoverato al San Luca dopo aver contratto il Covid-19. Tra i messaggi di sostegno, anche quello del segretario della Lega, Andrea Recaldin.

“In momenti come questi non esistono schieramenti, perché siamo chiamati ad affrontare un nemico comune, invisibile ed insidioso come nuovo coronavirus – afferma Recaldin -. Per questo voglio inviare al sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, i migliori auguri di pronta guarigione”.

“Stiamo facendo il possibile – dichiara Recaldin – per fronteggiare una crisi sanitaria di livello mondiale che mai abbiamo visto dal 1945 ad oggi. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Conto presto di rivedere il sindaco sul campo di battaglia della politica, quando potremo tornare ad essere avversari. Oggi, invece, mi sento di unirmi al coro dei messaggi di solidarietà ed incoraggiamento che gli sono arrivati. Forza Alessandro”.