Montemagni (Lega): “Contrari ad ogni tipo di indulto mascherato”

“Il coronavirus non sia una scusa per svuotare le carceri“. Questo il monito lanciato da Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. “Non ci vuole troppo – afferma la Montemagni – per capire come la nuova disposizione che permette a chi deve scontare un residuo di pena non superiore ai 18 mesi, quindi anche potenzialmente persone con reati piuttosto gravi, di lasciare il carcere ed andare ai domiciliari, sia un malcelato tentativo di svuotare i nostri istituti penitenziari“.

“Il coronavirus – prosegue il consigliere – è diventato un’ottima scusante per l’attuale Governo che non aspettava altro per togliere dal regime detentivo tanti delinquenti. Siccome, com’è presumibile, saranno in diversi a lasciare le patrie galere, ci chiediamo, ad esempio, se ci siano braccialetti elettronici per tutti; inoltre, riteniamo inaccettabile che uno Ssato si pieghi supinamente al volere di quei rivoltosi che, nei giorni scorsi, hanno inscenato delle vere e proprie sommosse in molte carceri italiane”.

“Più che a pensare a mettere in libertà anticipatamente chi delinque – conclude la rappresentante del Carroccio – ci si adoperi, invece, a rendere meno dura la vita degli agenti della polizia penitenziaria, quotidianamente e da anni alle prese con mille problemi, tuttora colpevolente irrisolti; a proposito del coronavirus, siamo sicuri che tutti gli operatori carcerari abbiano in dotazione le mascherine protettive? Noi, sinceramente, abbiamo forti dubbi in merito”.