Tambellini in ospedale, la vicinanza del Coordinamento nazionale docenti dei diritti umani

Anche il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani ha voluto esprimere la propria vicinanza al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini (ex docente nell’istituto comprensivo di Mutigliano).

“Ci auguriamo che le condizioni di salute possano migliorare presto e la sua degenza sia rapida in modo da permettergli quanto prima un rientro sereno in famiglia – dice il presidente Romano Pesavento – così come auspichiamo che l’emergenza sanitaria e l’apprensione di tante famiglie e cittadini possano felicemente terminare”.