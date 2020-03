Zucconi (FdI): “Governo sospenda mutui e affitti per attività commerciali e turistiche”

“In un periodo di grandi difficoltà economiche per i cittadini il governo venga incontro ai proprietari di strutture commerciali e turistiche dando loro la possibilità di sospendere il pagamento dei mutui e degli affitti“. Questa la richiesta lanciata dall’onorevole Riccardo Zucconi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione attività produttive, turismo e commercio al Senato.

“Inoltre – prosegue Zucconi – nel testo fantasma del decreto ‘Cura Italia’, fanno rumore le 600 euro una tantum previste per i lavoratori autonomi, non solo per l’importo ma anche perché non saranno indirizzate a tutti ma solo a coloro che hanno una gestione pensionistica Inps. Insomma, il governo con questo decreto, non solo aumenta la burocrazia, pensiamo alla nuova autocertificazione che dovranno presentare coloro che usciranno di casa per lavorare o fare la spesa, ma distingue anche in figli e figliastri i lavoratori autonomi”.