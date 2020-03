Centrodestra: “Misure vergognose a sostegno del commercio”

“Emergenza coronavirus: vergognose le misure annunciate della giunta Tambellini a sostegno dell’economia locale”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di lista civica e partiti di centrodestra Serena Borselli, Cristina Consani, Simona Testaferrata, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Remo Santini, Enrico Torrini.

“L’amministrazione è anche in questo caso colpevolmente in ritardo rispetto ad altre amministrazioni di comuni vicini – aggiungono i consiglieri di opposizione – che hanno già anticipato da giorni le misure che riguardano le tasse locali per titolari di attività costretti a chiudere per rispettare l’ordinanza governativa per l’emergenza Covid-19. Non è accettabile che la giunta Tambellini continui a prendere in giro la città annunciando provvedimenti insufficienti e timidi, che creano solo incertezza rendendo impossibile per i titolari di attività di guardare al domani con fiducia e dare risposte ai propri lavoratori, ai propri fornitori”.

“I soldi ci sono – aggiungono i consiglieri -. Quest’anno il comune di Lucca ha infatti un’entrata straordinaria di 16 milioni di euro incassati per la vendita di Gesam Gas e Luce. È questione di decidere politicamente dove destinarli. Noi le idee le abbiamo chiare”.

“In un momento così difficile bisogna abbandonare i desiderata precedenti e destinare questi fondi per cancellare (e non solo sospendere) tutti i tributi locali tra i quali la Cosap, Tari, Imu per gli immobili che sono concessi in affitto alle attività commerciali – conclude la nota dei consiglieri comunali -. Su questa nostra proposta chiara e realizzabile pretendiamo una tempestiva risposta dalla giunta Tambellini. Da qui Lucca potrà capire da che parte sta la sinistra che guida la nostra città”.