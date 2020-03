Montemagni: “Chi assiste anziani venga dotato di protezioni adeguate”

“Oltre a medici, infermieri ed altri operatori sanitari che devono essere costantemente ed adeguatamente protetti contro il Coronavirus anche chi assiste gli anziani deve essere necessariamente dotato quantomeno di mascherine e calzari blu da indossare sopra le scarpe“.

Così Elisa Montemagni, capogruppo Lega in consiglio regionale, dopo che alcuni cittadini hanno segnalato una preoccupante carenza delle predette dotazioni.

“Trattandosi di persone che entrano in contatto con soggetti fragili – spiega Montemagni – è fondamentale che possano cambiare spesso le mascherine ed anche i sovrascarpe. E’ una categoria lavorativa, magari scarsamente alla ribalta della cronaca, ma non per questo non deve essere supportata al meglio nella sua lodevole ed utile attività“.

“Auspichiamo, quindi – conclude la rappresentante del Carroccio – che i responsabili delle cooperative da cui dipendono in massima parte questi addetti, in maggiorparte donne, si attivino anche tramite il servizio sanitario nazionale per far sì che nessuno, fra assistenti, pazienti e familiari di questi ultimi, rischi di essere contagiato”.