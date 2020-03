Personale Ata ancora nelle scuole, Montemagni: “Presenza inutile e pericolosa”

“Con le scuole chiuse almeno fino al 3 aprile, non capiamo come mai il personale di supporto Ata sia ancora presente in buon numero negli edifici scolastici”.

Così Elisa Montemagni, capogruppo Lega in consiglio regionale, che propone di ridurre drasticamente il numero di personale nelle scuole “perchè, meno gente si sposta, più abbiamo la speranza che il coronavirus non si diffonda ulteriormente“.

“E’ doveroso – precisa l’esponente leghista – che ai predetti lavoratori sia concesso di rimanere nel proprio domicilio, sfruttando appieno le ferie, i congedi o utilizzando il più possibile lo smart working, anche perchè, immaginiamo, che essendo sospesa l’attività didattica, la loro presenza fisica, nei vari plessi scolastici, sia pressochè inutile“.

“Auspico, pertanto – conclude la rappresentante del Carroccio – che il ministero competente ed i vari uffici scolastici territoriali si muovano in tal senso, dando la possibilità a tutti questi dipendenti di non doversi spostare per raggiungere il posto di lavoro“.